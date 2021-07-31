تراند الفن: الأردن يغلق معبرا حدوديا مع سوريا لأسباب أمنية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت عرب وعالم 4 زيارة

عمان – (أ ش أ): أعلنت وزارة الداخلية الاردنية أنه سيتم إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا مؤقتا امام حركة البضائع والركاب نتيجة لتطورات الاوضاع الأمنية في الجانب السوري. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم السبت، أنه سيتم إعادة فتح المعبر حال توفرت الظروف الملائمة لذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.