تراند الفن: في العيد الـ33 لرهبنة البابا تواضروس.. أبرز المعلومات عن “البابا الوطني”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب- مينا غالي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعيد رهبنة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الـ33، بيد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث.

كان ذلك بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي في وادي النطرون، في 31 يوليو 1988م باسم الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوي.

وينشر “مصراوي” أبرز المعلومات عن قداسة البابا تواضروس الثاني على النحو التالي:

– وُلِد في 4 نوفمبر 1952 باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

– التحق بجامعة الإسكندرية في كلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975م.

– التحق بالكلية الإكليركية وتخرج فيها عام 1983م، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.

– ذهب الدكتور وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

– انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990 م، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 م باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام بايبارشية البحيرة مساعدا لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأصبح مسئول عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوى وله العديد من العظات الروحية والكتابات.

– تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو و4 آخرين هم الأنبا رافائيل، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السرياني، القمص سارافيم السرياني، وفاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية ليصبح البابا تواضروس الثاني 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.

– تم تجليسه كبابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية في قداس الأحد 18 نوفمبر 2012 برئاسة القائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وباشتراك كافة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية و مشاركة وفود من كل الكنائس في مصر والعالم.



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