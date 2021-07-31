تراند الفن: الزمالك: اجتماع طارئ للدفاع عن أبناء النادي في الفضائيات.. وقرارات ضد رعاة الفتن

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب- محرر مصراوي:

طالب حسين لبيب، رئيس مجلس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أعضاء اللجنة بعقد اجتماع عاجل من أجل الدفاع عن أبناء النادي في القنوات الفضائية، واتخاذ قرارات ضد رعاة الفتن والانقسام الحقيقيين- على حد وصف بيان النادي.

وقال الزمالك في بيان أصدره اليوم السبت: “دعا الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ غدا الأحد بمقر القلعة البيضاء”.

وتابع: “ويأتي الاجتماع للرد علي المستجدات التي طرأت على الساحة الرياضية، والدفاع عن أبناء النادي المجتهدين، سواء في قناة الزمالك أو القنوات المختلفة والذين تعرضوا لاتهامات تمس أداءهم المهني وتحريضهم على الخروج عن الروح الرياضية وتفتيت عضد الوطن الواحد”.

وأضاف: “وسوف تتخذ اللجنة قرارات ضد رعاة الفتن والانقسام الحقيقيين في الشارع الرياضي”.

وأتى بيان الزمالك بعد ساعات قليلة من تقديم الأهلي شكوى ضد خالد الغندور، مقدم البرامج بقناة الزمالك، إضافة إلى شكوى ضد برامج تقدم على قناتي “الحدث”، و”TeN“.