تراند الفن: أحمد موسى: فريق كرة اليد “جوهرة” وطموحنا معه

كتب- محمد خميس:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن طموح المصريين الحالي في أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر لكرة اليد، متابعًا: “دعواتنا أيضًا مع الألعاب الفردية وغيرها في تحقيق ميداليات خلال دورة أولمبياد طوكيو”.

وأضاف “موسى” خلال تقديم برنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت، أن فريق منتخب مصر لليد قدم مباراة كبيرة ولا أجمل أمام السويد وصيف العالم: “فريق اليد جوهرة وكل الدعم لمنتخب اليد لأنهم عارفين إمكانياتهم وحققوا ما تمنوه”.

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد حقق فوزًا مثيرًا على منافسه السويد بنتيجة 27-22 في المباراة التي أقيمت على ملعب يويوجي ضمن منافسات الجولة الرابعة قبل الأخيرة بـ دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليتأهل رسميًا إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.