تراند الفن: حدث في 8 ساعات| إصدار بنكنوت جديد نوفمبر المقبل وتفاصيل صورة امتحان الاستاتيكا وختم لجنة المراقبة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏54 دقيقة مضت أخبار مصر 13 زيارة

كتب– أسامة علي: شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، السيسي يوجّه باستمرار تطوير القطاع المصرفي وثبات استقرار القطاع النقدي، ملتقى شغلني بوسط البلد للتقديم على 7 آلاف وظيفة، كيف تطورت أسعار مواد البناء خلال النصف الأول من 2021، طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الأحياء والاستاتيكا. ويرصد “مصراوي” أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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