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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل 55% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية، يقدم Hyper Panda خصمًا يصل إلى 70٪ على الهواتف المحمولة في المملكة العربية السعودية كل أسبوع، ولا يوجد شيء جديد يقدمه Panda بأقل سعر، حيث أن هناك أنواع اللحوم المملحة، وعروض المنتجات الأساسية من الأرز والمعكرونة والزيت، اللحوم واللانشون والنقانق، وعروض الخضروات والفواكه، وهناك عروض المعلبات والأغذية المجمدة … إلخ.
تخفيضات بنده الأسبوعية خصم من 30 ل 70 % أقوى عروض السعودية
عروض بنده السعودية
خصومات بنده تعتبر شركة هايبر بنده السعودية تراعي الأشخاص ذوي الدخل المنخفض وتقدم شعارًا (إذا كنت تعتقد أنها رخيصة، بما في ذلك أقل سعر بعشر مرات بالنسبة لك)، توفر بنده جميع السلع والمستلزمات والمعدات والهواتف المحمولة، خصومات يومية وأسبوعية، أفضل أسعار الأكسسوارات ومنتجات العناية بالمرأة وتسري هذه الخصومات حتى يوم الثلاثاء 24 ذو الحجة الموافق 3 أغسطس 2021.
تخفيضات بنده الأسبوعية
تنزيلات بنده على الأغذية المحفوظة:
- عروض بنده الأسبوعية بطاطس مقلية مقرمشة/ رفيعة أمريكانا، وزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده ميني رولز أمريكانا، وزن 120 جرام، عدد 3 حبات، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 17.85 ريال سعودي.
- عجينة الكنافة سويتز، وزن 500 جرام، عدد 2 حبة، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 19.90 ريال سعودي.
- سبرينج رول سويتز، وزن 160 جرام، عدد 3 حبات، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي.
خصومات بنده اليوم
- عروض بنده اليوم دجاج برديكس، عدد 10 حبات، وزن 1.2 كيلو جرام، بسعر 114.95 ريال سعودي بدلاً من 154.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده مربعات بف بيستري سويتز، عدد 10 قطع، وزن 400 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15.90 ريال سعودي.
- بامية زيرو جود فوود، وزن 400 جرام، عدد 2 حبة، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال سعودي.
- زبادي طازج من نادك، عبوة حجم 2 كيلو، سعرها 9.95 ريالاً سعودياً بدلاً من 14.50 ريالاً سعودياً.
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