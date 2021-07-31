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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم تخفيضات من 20 ل 65% لمدة 5 أيام ألحق الخصومات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم، والمتوفرة الآن في جميع الفروع الإضافية في المملكة العربية السعودية وفي كافة مدنها، تقدم لنا اليوم الكثير من الخصومات والتنزيلات على كثير من المنتجات، وفي مجلة العروض الجديدة من اكسترا لهذا الشهر تختلف العروض في شهر أغسطس، وللتعرف على مزيد من العروض والخصومات تابع مقالنا اليوم.
عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا هناك الكثير من الخصومات على الهواتف الذكية، وهي من الأشياء الرئيسية التي يبحث عنها جميع العملاء باستمرار في فروع إكسترا، ومع العودة إلى إكسترا في جميع الفروع لتسهيل عمليات الشراء وتوفير الإمكانية للتقسيط حسب تسهيلات التمويل، مما يتيح لك إمكانية الشراء بالتقسيط على عدة أشهر وبوديعة بسيطة للغاية بحسب المنتجات التي تتم سدادها على عدة أقساط.
تخفيضات اكسترا السعودية
تنزيلات اكسترا على أجهزة اللاب توب:
- عروض اكسترا اليوم Lenovo Yoga S940، 14 inch، Core i7، 16GB RAM، 1TB SSD، Silver، خصم 29.74٪ بسعر 5999 ريال سعودي بدلاً من 8،539 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا لاب ايسر نيترو 5 Core i7، م 15 inch، 16GB RAM، 1TB + 256GB SSD، Black، خصم 27.12٪ ثمنه 4299 ريالاً سعودياً بدلاً من 5899 ريالاً سعودياً.
- Lenovo Yoga C640، 13.3 inch، Core i5، 8GB RAM، 512GB SSD، Grey، خصم 26.32٪ بسعر 2799 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي.
- Lenovo Yoga S700 Slim 7، Core i5، 14 inch، 256 GB، 8 GB RAM، Purple، خصم 25.68٪ بسعر 2749 ريال بدلاً من 3699 ريال.
- لاب هواوي Mate Book X، مi 5، 13.9 inch، 16GB RAM، 512GB SSD، Silver، خصم 25٪ بثمن 4499 ريالاً سعودياً بدلاً من 5999 ريالاً سعودياً.
- Lenovo Yoga C900 Yoga 9، Core i7، 14 inch، 1TB، 16GB، Black، خصم 22.46٪ بسعر 6202 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي.
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