شوف عروض جرير الأسبوعية خصومات وتخفيضات شهر اغسطس

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية، جرير متواجدة في المملكة العربية السعودية، جرير من أهم الأسواق حيث يوفر لك العديد من المنتجات أهمها الهواتف المحمولة وجميع الفروع في المملكة العربية السعودية، هواتف Apple المحمولة، بالإضافة إلى هواتف Samsung المحمولة وهواتف Huawei المحمولة، تأتي هذه الهواتف المحمولة أيضًا في المرتبة الأولى، في أهم أنواع الهواتف المحمولة المستخدمة في العالم والمملكة العربية السعودية.

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عروض جرير الأسبوعية

يعد خصم مكتبة جرير من أشهر المباني المكتبية في العصر الحديث، لأنها من المكتبات المتخصصة في بيع العديد من المنتجات وخاصة مبيعات الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون، وهذه الخصومات هي ما يريد الكثير من الناس معرفته، استخدمها واحصل عليها، الخصومات هي التي تقدمها مكتبة جرير، لذا عليك استكمال هذه المقالة للتعرف على بعض منها.

خصومات جرير الشهرية

عروض جرير على الهواتف الذكية

تخفيضات جرير اليوم أوبو A74، سعة 128 جيجابايت، أسود، الجيل الرابع 4G، بسعر 999 ريال سعودي. تنزيلات جرير اليومية هاتف Samsung Galaxy A22 4G، سعة 128 جيجابايت، أسود، الجيل الرابع 4G، بسعر 799 ريال سعودي. خصومات جرير الأسبوعية فيفو Y53s، سعة 128 جيجا، أزرق غامق، الجيل الرابع 4G، بسعر 1149 ريال سعودي. تنزيلات جرير الشهرية Samsung Galaxy A22 5G، 64 GB، Light Purple، 5G بسعر 775 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية هاتف سامسونج Galaxy A32، شبكة 4G، سعته 128 جيجابايت، لون أزرق، 4G LTE، ثمنه 949 ريال سعودي.

خصومات جرير اليومية

أقوى الخصومات خلال شهر أغسطس علي الهواتف الذكية العروض متوافرة بجميع فروع جرير بالمملكة