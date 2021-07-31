نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض مكتبة جرير الأسبوعية على الهواتف الذكية وأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر عروض مكتبة جرير المتميزة في إبهار العملاء في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. من خلال التخفيضات الهائلة التي توفرها المكتبة على الجوالات والهواتف الذكية بأنواعها. كما تتيح المكتبة خصومات كبيرة على منتجات أيفون بإصداراتها المختلفة، ويمكن للعملاء شراء هذه الهواتف بأسعار ممتازة بالإضافة إلى الضمان من الشركة المصنعة. وتوفر جرير أيضاً إمكانية الشراء بالتقسيط بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل. التي تيسر الحصول على المنتجات بدفع أقساط شهرية على مدار فترات تبدأ من 6 أشهر وحتى 36 شهراً. عروض مكتبة جرير الجديدة اشتري الآن جوال موتورولا الجيل الخامس رازر سعة 256 جيجا بايت باللون الجرافيتي اللامع. يدعم شبكات الجيل الخامس متاح الآن مقابل 3999 ريال بدلاً من 5999 ريال بنسبة خصم تصل إلى 33% وتوفير قدره ألفي ريال سعودي. متوفر في مكتبة جرير عرض على جوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا سعة 256 جيجا بايت باللون الفضي فانتوم. مقابل 4699 ريال سعودي بدلاً من 5399 ريال بنسبة خصم 13% بتوفير قدره 700 ريال بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 1200 ريال.

احصل على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت برونزي اللون. بسعر 6199 ريال بدلاً من 7999 ريال ونسبة خصم 23% وبذلك يصبح المبلغ الذي يمكنك توفيره 1800 ريال سعودي.



هاتف سامسونج جالكسي نوت الترا سعة 512 جيجا بايت باللون الأسود. مقابل 4099 ريال بدلاً من 5499 ريال ونسبة خصم 25% وبذلك يمكنك توفير 1400 ريال عند شراء هذا المنتج.

احصل على خصم بقيمة 200 ريال بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1200 ريال سعودي. عند شراءك هاتف سامسونج جالكسي اس 21 سعة 128 جيجابايت فضي فانتوم بسعر 3799 ريال بدلاً من 3999 ريال. jarir bookstore offers أبل أيفون 11 سعة 64 جيجابايت أسود اللون الجيل الرابع بسعر 2599 ريال بدلاً من 2999 ريال. وفر 400 ريال عند شراء هذا المنتج بنسبة خصم 13% بالإضافة إلى مدة ضمان 24 شهراً من أبل.

أيفون 11 سعة 128 جيجابايت بسعر 2899 ريال بدلاً من 3299 ريال.

احصل على أيفون 12 سعة 64 جيجابايت أحمر اللون مقابل 3399 ريال بدلاً من 3799 ريال بنسبة خصم 11%.

استمتع بخصم مميز على أبل ماك بوك برو 13 ريتنا + تاتش بار بتوفير 400 ريال سعودي. حيث يعرض الآن بسعر 8999 ريال بدلاً من 9399 ريال.

أبل آيباد برو 11 كمبيوتر لوحي 2020 يدعم شبكة الجيل الرابع 11 بوصة سعة 256 جيجا بايت. ثماني النواة متوفر باللون الرمادي مقابل 4299 ريال بدلاً من 4699 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض مكتبة جرير الأسبوعية على الهواتف الذكية وأيفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.