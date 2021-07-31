تراند الفن: الرئاسي الليبي يبحث مع الدبيبة مستجدات الوضعين الأمني والصحي في البلاد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 08:11 مساءً - طرابلس – (د ب أ)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وعضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني، اليوم السبت، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، آخر المستجدات في البلاد، على الصعيدين الصحي والأمني.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتبعة لمجابهة تفشي جائحة فيروس كورونا، وسبل الحد من انتشارها، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كما شدد الاجتماع على دور الحكومة من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار الفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

وتطرق الاجتماع لمناقشة الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي شهدت بعض الخروقات الأمنية خلال الفترة الماضية، واستمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل استتباب الأمن، وممارسة كل هذه الأجهزة لدورها في حفظ الأمن العام.