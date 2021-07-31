تراند الفن: نبيل الحلفاوي يعلق على هزيمة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتبت- منى الموجي:
علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على هزيمة المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، في مباراته أمام البرازيل، التي أقيمت ضمن أولمبياد طوكيو اليوم السبت 31 يوليو.
وكتب الحلفاوي عبر “تويتر”: “نتيجة غير معبرة عن سير المباراة. بسبب الشناوي.
يللا نكمل الدوري”.
كان الحلفاوي علق على أداء المنتخب الأولمبي، أثناء انعقاد المباراة، وكتب: “لأ لأ.. كده مش هينفع. لو زعق لنا نبي.. أقصى الآمال ضربات جزاء”.
يُذكر أن المنتخب الأولمبي لعب 4 مباريات، في مشواره الأولمبي، وتعادل مع إسبانيا وخسر من الارجنتين وفاز على استراليا، وهُزم اليوم أمام البرازيل.
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