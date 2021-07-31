تراند الفن: استمرار القتال العنيف في عاصمتين إقليميتين على الأقل بأفغانستان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 مساءً - كابول -٨8 (د ب أ)

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن قتالا عنيفا تشهده عاصمتان إقليميتان على الأقل في أفغانستان.

ففي إقليم هلمند جنوب البلاد، مازال مسلحو حركة طالبان يقاتلون القوات الحكومية في العديد من مناطق الشرطة في مدينة “لاشكارجاه”، بحسب مسؤولين محليين.

وبدأ متمردون هجمات عنيفة بالمدينة، قبل حوالي أربعة أيام.

وقال عضو مجلس الإقليم، عبد المجيد أخوندزاده لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم السبت أن هجمات جوية استهدفت مستشفى خاصا، حيث كان مسلحو طالبان يختبئون.

وأعرب عن مخاوفه بشأن الصراع المستمر في مناطق حضرية مأهولة بالسكان.

وأضاف “الكثير من المدنيين محاصرون داخل منطقة الحرب. هناك مصابون وقتلى”.

وطبقا لرئيس إدارة الرعاية الصحية الأولية بالإقليم، زاكر يقين ، فإن أكثر من مئة شخص مصاب، معظمهم مدنيون، تم نقلهم إلى مستشفيات بالمدينة خلال الأيام الأربعة الماضية.

وفي إقليم هيرات غربي البلاد، يخوض المسلحون قتالا ضد القوات الموالية للحكومة على بعد بضعة كيلومترات فقط من وسط المدينة، حسبما قال عضو مجلس الإقليم غلام حبيب هاشمي.

وأضاف هاشمي أن المسلحين شنوا هجمات على منطقتى انجيل و جوزارا يوم الخميس .

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، جيلاني فرهاد، إن قتالا يجري في بول إي مالان، وهو جسر تاريخي يقع على بعد 10 كيلومترات من هيرات، اليوم السبت.

وتسيطر قوات طالبان على ما لا يقل عن 13 من 15 منطقة في الإقليم ولها وجود ضخم فى المنطقتين المتبقيتين .

وقال المسؤولون انه لتجنب الانهيار الكامل للإقليم، يدافع مئات المدنيين بقيادة قائد سابق للمقاتلين وسجين سابق بطالبان في السبعينات من عمره ، وهو اسماعيل خان، عن مسقط رأسهم حاليا ضد هجمات طالبان .