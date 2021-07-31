تراند الفن: ماكرون يطالب إثيوبيا والسودان باتخاذ قرارات فعالة لإيصال المساعدات إلى تيجراي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 مساءً - وكالات:

دعت فرنسا لتسهيل وصول المساعدات لإقليم تيجراي الإثيوبي، حيث يتدهور الوضع الإنساني منذ شنت الحكومة حملة ضد المسلحين هناك واندلاع أعمال عنف على الحدود مع السودان مؤخرا.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، إن “الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالين هاتفيين برئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعرب خلالهما عن “قلق فرنسا تجاه تصاعد حدة القتال شمالي إثيوبيا والوضع الإنساني في منطقة تيجراي”.

وأكد ماكرون على “ضرورة اتخاذ قرارات فعّالة تسمح برفع العقبات لإيصال المساعدات الإنسانية لإقليم تيجراي نظرا لتدهور الأوضاع الإنسانية بشدة”، فضلا عن “ضرورة القيام بمفاوضات لوقف الأعمال العدائية في إقليم تيجراي، وفتح الطريق أمام حوار سياسي بين جميع الأطراف، مع احترام سيادة ووحدة الأراضي الإثيوبية”.

هذا واندلع في الرابع من نوفمبر 2020، قتال عنيف في إقليم تيجراي الإثيوبي؛ وذلك بعد توتر طويل بسبب خلافات حول الانتخابات المحلية واتهام الحكومة الإثيوبية مقاتلي تيجراي بمهاجمة قواعد للقوات الحكومية في المنطقة.