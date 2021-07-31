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تراند الفن: السيسي يطلع على عينات جديدة من البنكنوت تصدر نوفمبر المقبل

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏24 دقيقة مضت أخبار مصر 9 زيارة

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي.

وأشار عامر إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، حيث اطلع الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره في مطلع شهر نوفمبر المقبل.
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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