تراند الفن: نيكول سابا تطرح كليب “الجو حلو” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت أخبار الفن والفنانين 2 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، اليوم السبت، فيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية “الجو حلو”، عبر قناتها على موقع “يوتيوب”. الأغنية باللهجة المصرية من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل. وتقول كلمات أغنية نيكول سابا الجو حلو: “حتخنقني حجري ومش حينفع تلحقني، مش حتشوف وشي وأدي دقني، مابحبش اللي يزهقني ولا يضايقني، الجو حلو ومش ناقصة تخنقنا ناس أصلاً ناقصة، أصل الحكاية ماهيش ناقصة ما تفوّقونا كده برقصة، واالله يا ابني ماهيّش ناقصة تخنقنا ناس أصلاً ناقصة، أصل الحكاية ماهيّش ناقصة ما تفوّقونا كده برقصة، تفرفشني تاخد عيني مني وإيه يعني وححبك لما تدلعني، إنما تتعبني وتوجعني يبقى حتوحشني”. وأحيّت نيكول سابا، مؤخرا، حفلًا غنائيًا في مدينة العلمين الجديدة، بموسم عيد الأضحى المبارك، وقدّمت مجموعة من أبرز أغانيها.

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