تراند الفن: الأهلي يقرر الاحتفال بكأس أفريقيا في الفروع الثلاثة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب – رمضان حسن:

قررت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، نقل كأس دوري أبطال أفريقيا والتي توّج بها الفريق مؤخرًا إلى فرع الشيخ زايد.

ويأتي قرار إدارة الأهلي، من أجل احتفال الأعضاء باللقب الأفريقي والتقاط الصور التذكارية خاصة أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) منغ الجماهير من الحضور في أي مناسبة لمشاركة الأهلي احتفاله بالكأس.

ومن المقرر بعد أسبوع أن يتم نقل الكأس إلى فرع مدينة نصر، ثم يعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترديين على المقر للاحتفال بهذه البطولة.

وكان الأهلي توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد في الشهر الجاري.

فوز الأهلي باللقب الأفريقي هو الثاني على التوالي والعاشر في تاريخ القلعة الحمراء، ليصبح بطل أفريقيا أكثر فريقًا توّج باللقب القاري.