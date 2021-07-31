تراند الفن: سعيد صالح.. أُصيب بألزهايمر ودخل السجن لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنان الراحل سعيد صالح بعيد ميلاده، اليوم السبت، الموافق 31 يوليو الجاري.

قدم الفنان سعيد صالح للفن المصري ما يقرب من 300 عمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز حكايات الراحل سعيد صالح:

نشأته

من مواليد محافظة المنوفية 31 يوليو عام 1938.

دراسته

حصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1960.

أبنائه

لديه ابنة واحدة تدعى “هند”، وهي تعمل “مونتيرة” في الوسط الفني.

علاقته بابنته هند

قالت هند في تصريحات سابقة لـ”مصراوي”: “كان ممنوع حد يقرب مني أصلا.. مكنش بيزعقلي، كنت أنا وهو جبهة ووالدتي جبهة أخرى، كان بيدلعني كثيرا لكن كل شيء في حدود الأدب، كان نِعمَ الأب، وكان صديق أكتر من إنه أب”.

السجن

دخل صالح السجن لأكثر من مرة لأسباب مختلفة، جميعها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحديدا في العشر سنوات الأولى من حكمه.

المرة الأولى كانت في عام 1983، بعدما خرج سعيد صالح عن النص في عرضه المسرحي الشهير “لعبة اسمها فلوس”، وقال عبارة “أمي اتجوزت 3 مرات، الأولى كلنا المش، والتانية اتعلمنا الغش، والتالتة لا بيهش ولا بينهش”

واعتبر كثيرون وقتها أن صالح قصد بجملته رؤساء مصر الثلاثة جمال عبدالناصر، أنور السادات، وحسني مبارك، ليتم سجن صالح لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ.

في عام 1991، تم القبض على سعيد صالح بتهمة تعاطي مخدر الحشيش، قبل أن يتم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، ولكن الفنان الراحل وقتها قال إنه بريء من تهمة تعاطي المخدرات وإن النظام تربص به بسبب “طولة لسانه” بحسب تعبيره.

أعمال تليفزيونية

قدم الفنان الكوميدي سعيد صالح الكثير من الأعمال التليفزيونية الناجحة منها “الفلاح”، “الكنز”، “السقوط في بئر سبع”، “المارد”، “أحلام الفتى الطائر”، “كلهن طيبات”، “أحلام مؤجلة”، “زي القمر”، ومن المسلسلات الإذاعية “البراري والحامول”، “سعيد صالح في زمن المصالح”، “يوم آخر”، “أبو العريف”.

مسرحيات

شارك الفنان الراحل سعيد صالح في العديد من المسرحيات منها “ضيوف فوق العادة”، “شرم برم”، “حلو وكداب”، “زقاق المدق”، “الحرافيش”، “كفر أبو مجاهد”، “حارة الشرفاء”، “روض الفرج”، “المتحذلقات”، “ذات البيجامة الحمراء”، وغيرها.

أفلامه مع الزعيم عادل إمام

شارك سعيد صالح الزعيم عادل إمام في بطولة عدد كبير من الأفلام بدأت بـ “رجب فوق صفيح ساخن” عام ١٩٧٨ وانتهت بمشهد واحد في “زهايمر” عام 2010، أشاد به النقاد واعتبروه الأفضل بين مشاهد الفيلم جميعًا.

ومن أبرز الأعمال التي شارك بها سعيد صالح مع الزعيم عادل إمام “المشبوه”عام 1981، “على باب الوزير”1982، “الهلفوت” 1984، “أنا اللي قتلت الحنش”1984، “سلام يا صاحبي”، “أمير الظلام” ضيف شرف، آخر أعمالهما “زهايمر”.

ألزهايمر

أكدت هند ابنة النجم الراحل سعيد صالح أن والدها أصيب بألزهايمر، ودخلت في خلافات مع زوجة أبيها بعدما أكدت أنها تستغل مرضه.

آخر أعماله

في يناير2020، ظهر الفنان الراحل سعيد صالح، في فيديو من كواليس تسجيل أصوات شخصيات فيلم الرسوم المتحركة”الفارس والأميرة”.

ونشر الملحن هيثم الخميسي، مقطع فيديو من كواليس”الفارس والأميرة”، للنجم الراحل سعيد صالح أثناء تسجيل أداءه لشخصية “أبو الرياح” بالفيلم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”.

وفاته

رحل في عام 2014 بعدما دخل في غيبوبة كاملة قبل وفاته بساعات قليلة.