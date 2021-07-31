تراند الفن: قصة بناء أكبر مسجد في البرازيل.. بائع متجول طلب مساعدة الملك فهد وهكذا كان الرد؟ (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 06:09 مساءً - روى بائع متجول في البرازيل يدعى أحمد الصيفي، قصة بناء مسجد في مدينة ساوبرناردو، قبل 50 عاماً، والذي دعمه الملك فهد بمبلغ مالي كبير، فبني الرجل المسجد ومركزاً للدعوة في المدينة ليكون من أشهر وأكبر المساجد في البرازيل قاطبة.

وقال الشيخ أحمد الصيفي، مؤسس مركز الدعوة في أمريكا اللاتينية، الذي حضر للبرازيل من لبنان عام 1965م، وظل يعمل كبائع متجول لمدة 6 سنوات، برفقة مجموعة من 7 أشخاص، يجتمعون في مسجد صغير.

وأوضح الشيخ أحمد الصيفي إن المسجد لم يكن يتلقى تبرعات، ثم جاءته دعوة لحضور مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وأُبلغ أن هناك لقاء في اليوم التالي مع الملك فهد في جدة، ففكر كيف يستغل الفرصة، فكتب معروضاً شرح فيه وضع المسجد، وسلمه للملك فهد، الذي سلّمه بدوره لشخص آخر، فظن الصيفي أن الأمر لن يفلح.

وتابع الشيخ أحمد الصيفي “أنه عندما عاد إلى البرازيل فوجئ بأن سفارة المملكة تطلبه، حيث أبلغوه بأن هناك شيكاً له من الملك فهد بـ 30 ألف دولار، وكان مبلغاً كبيراً آنذاك، وأنهم صرفوا الشيك وشرعوا في بناء المسجد”.

وأضاف “كانت تعقد في المسجد ندوات ومؤتمرات، حتى أن الصحف البرازيلية بل والعالمية اعتبرته أكبر مركز إسلامي في البرازيل”.

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