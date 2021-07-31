انت الان تتابع تفاصيل خبر اخر عروض كارفور للاجهزه الكهربائية 2021 بخصومات متميزة وأنظمة تقسيط مريحة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اخر عروض كارفور 2021 تتميز بتخفيضات متميزة على الشاشات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية بكافة أنوعها، وأيضاً يوجد خصومات على المستلزمات المنزلية بمختلف الأنواع والماركات، لذلك سميت هذه العروض ب “عروض شهر كرنفال كارفور”، وسوف تنتهي هذه العروض يوم 1 أغسطس 2021 م، وللاستمتاع بمتعه التسوق الإلكتروني يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لكارفور مصر، وأيضاً يمكن تحميل تطبيق (MAF Carrefour) على موبيل Android أو IOS، وتتزايد الاستفسارات عن أنظمة التقسيط المتواجدة بكافور في الأقسام التي يسمح فيها بالتقسيط، والبنوك التي يتم التقسيط من خلالها، وأيضاً نظام التقسيط بكارت كونتكت، وفي الفقرة القادمة سوف نتابع باقي تفاصيل أنظمة التقسيط في هايبر ماركت كارفور.

نظام تقسيط كارفور بنك مصر

يقدم بنك مصر العديد من الخدمات والتسهيلات بأنظمة التقسيط باعتباره من أكبر البنوك في مصر، وذلك ليسهل على العملاء طريقة الدفع، وعدم وجود أعباء مالية لدى الأسرة ذات الدخل البسيط أو حتى المتوسط، وذلك من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة ببنك مصر حيث يتم تقديم الكثير من الخصومات والعروض الهائلة التي تصل في بعض الأحيان إلى 50%، وذلك للاستمتاع بالتسوق الإلكتروني.

والاقسام التي تتمتع بالعروض هي الملابس والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والسجاد والمفروشات ومستلزمات الأطفال والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى المراتب والأدوات الرياضية، كما يسمح بنك مصر بفترات تقسيط طويلة تصل إلى 24 شهر، وذلك لتقسيط مشتريات من كارفور عن طريق البطاقة الائتمانية.

اخر عروض كارفور 2021

كما أن كارفور يقدم خدمة التقديم على كارت كونتكت عن طريق الذهاب إلى أي فرع من فروع كارفور، والتوجه إلى خدمة العملاء سيطلب منك بعض البيانات الشخصية وهي :-

بطاقة الرقم القومي ورقم المحمول الخاص بك.

والاسم بالكامل ومحل الإقامة الحالي.

بالإضافة إلى دفع رسوم حوالي 100 جنية.

سيحصل العميل على كارت كونتكت خلال يومين تقريباً، وذلك بالذهاب إلى فرع كارفور وتصل مدة التقسيط باستخدام هذا الكارت إلى 24 شهر، وسيتم احتساب 17% فائدة على كل سنة من التقسيط، وهذا عند شحن الكارت ب حوالي 5000 جنية لشراء كافة احتياجات المنزل، وذلك بدون الحاجة إلى دفع مقدم.