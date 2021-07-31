نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض Florina للأحذية خصومات تصل إلى ٧٠ % في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض Florina للأحذية خصومات تصل إلى ٧٠ %، شركة فلورينا للأحذية من أهم الشركات التي تعمل على صنع الأحذية بالمملكة السعودية، حيث أنها حققت شهرة مكانة عالية في الأسواق سريعًا، وتعود شهرة شركة فلورينا للأحذية إلى جودة الأحذية التي تقدمها مع الحرص على إنتاج تصميمات جديدة وأنيقة، وأيضًا أسعارها في متناول اليد، كما أنها تقدم دائمًا عروض وتخفيضات على موديلات الأحذية لديها.

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وتقدم متاجر فلورينا لإنتاج الأحذية أقوى العروض لديها خلال هذه الفترة، حيث يمكنك شراء بخصم يصل ٧٠ %، ليس ذلك فقط تقدم أيضًا تخفيضات وعروض مميزة جداً على أهم وأحدث موديلات الأحذية الرجالية والنسائية وحقائب اليد النسائية، سوف نقدم لكم من خلال السطور القادمة أهم هذه العروض.

تخفيضات الأحذية الرجالية المفتوحة المريحة في الصيف

وتحرص شركة Florina على صنع أحذية رجالية ونسائية تجمع بين التصميم الفخم والخامات التي تساعد من يرتديها على الشعور بالراحة، فمن الصعب أن تشعر بالألم الذي من الممكن تشعر به عند ارتداء أي حذاء عادي، جمعنا لكم اليوم أفضل الموديلات التي تقدمها فلورينا في جميع فروعها بالمملكة السعودية، وأسعارها قبل وبعد الخصم.

حذاء رجالي مفتوح خامات جيدة جداً باللون البني الغامق بسعر161.50 ريال بدلاً من سعر 185.73ريال.

وحذاء صيفي فخم مصنوع من الجلد باللون الأسود بسعر 178.50 بدلاً من 205.28 ريال.

وحذاء رجالي جلد مفتوح باللون الرمادي الغامق بسعر 161.50 ريال بدلاً من سعر 185.73ريال.

أقوى عروض Florina للأحذية على الأحذية النسائية تصل لنصف السعر

وتقدم شركة فلورينا عروض وخصومات هائلة تصل لنصف السعر على أفضل موديلات الأحذية النسائية بألوان وتصميمات عصرية ومميزة، وأخترنا لكم صور وأسعار مجموعة من أهم هذه الموديلات.

حذاء نسائي مقفول ذات تصميم عصري أنيق، باللون الأبيض برباط مع خط جانبي أنيق باللون الأزرق، بسعر 103.50 ريال بدلاً من 138.00 ريال.

وحذاء نسائي باللون الكحلي مقفول بدون برباط بسعر 69.00 ريال بدلاً من سعر 138.00 ريال.

وكوتشي حريمي أنيق برباط باللون الرمادي مع كعب باللون الفيروزي، بسعر 1.3.50 بدلاً من سعر 138.00 ريال.

كوتشي حريمي باللون الوردي 1.3.50 بدلاً من سعر 138.00 ريال.

وحذاء حريمي بدون رباط باللون الأبيض في أسود بسعر 69.00 ريال بدلاً من سعر 138.00 ريال.

وحذاء نسائي بدون رباط باللون الأسود بسعر69.00 ريال بدلاً من سعر 138.00 ريال.

تخفيضات 50% على الصندل النسائي

وتقدم Florina أيضًا تخفيضات 50% على تشكيلة في غاية الأناقة من موديلات الصندل الحريمي بأفضل وأجود الخامات سوف نعرضها عليكم بالصور.

وهكذا نكون قدمنا أقوى عروض Florina للأحذية خصومات تصل إلى ٧٠ %.