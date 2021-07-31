تراند الفن: فيديو| ميرهان حسين تنشر كواليس تصوير بوستر مسرحية “شمسية وأربع كراسي”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 05:12 مساءً - أدمن ‏50 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بمقطع فيديو من كواليس تصوير بوستر مسرحية “شمسية وأربع كراسي”، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. وعلقت ميرهان على الفيديو: “كواليس تصوير بوستر مسرحية شمسية وأربع كراسي، ابتداء من 5 أغسطس على مسرح الساحل”. المسرحية بطولة أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي.



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