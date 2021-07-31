تراند الفن: وفاة والدة الموسيقار أحمد الجبالي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 05:12 مساءً - أدمن ‏35 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: توفيت منذ قليل والدة الموسيقار أحمد الجبالي. وأعلن الخبر الموسيقار أحمد الجبالي، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، وكتب “الجبالي”: “أمي في ذمة الله”. ومن أشهر أعمال أحمد الجبالي “ملكة المطبخ، مانستغناش، جيران الهنا، فارس حول العالم، زي النهاردة، احنا ولاد النهاردة”.

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