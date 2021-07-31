تراند الفن: قائمة بأفضل وأسوأ الأطعمة للوقاية من سرطان القولون والمستقيم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 05:12 مساءً - كتبت-شيماء مرسي

يعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال والنساء، وقد تساعدك الخيارات الغذائية الذكية على تقليل فرصك في الإصابة به.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يأكلون بشكل صحيح، ويمارسون الرياضة، ويحافظون على وزن صحي، ويقللون من نسبة الكحول في الحد الأدنى، قد يقللون من احتمالات إصابتهم بهذا المرض.

وهناك قائمة بأفضل وأسوأ الأطعمة للوقاية من سرطان القولون والمستقيم، كما ذكر موقع “webmd”.

1- منتجات الألبان:

تتفق معظم الدراسات على أن منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يمكن أن تجعلك أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وقد يحمي فيتامين د الموجود في الحليب أيضا من هذا النوع من السرطان.

2- الحبوب الكاملة:

مليئة بالعناصر الغذائية كما أنها مصدر جيد للمغنيسيوم والألياف، مما يحافظ على حركة البراز والوقاية من سرطان القولون.

3- الفاصوليا:

هذه البقوليات وغيرها (فول الصويا، والبازلاء، والعدس)، مليئة بالألياف والبروتينات والفيتامينات B و E، ولديها أيضًا مركبات تسمى الفلافونويد، والتي يمكن أن تمنع نمو الأورام، بالإضافة إلى بعض مضادات الأكسدة التي قد تساعد يحميك من سرطان القولون.

4- الفواكه والخضروات الملونة:

تحتوي الفواكه والخضروات الملونة على مواد طبيعية (مواد كيميائية نباتية) قد تمنع نمو الخلايا السرطانية أو تقاوم الالتهاب الذي يمكن أن يغذي السرطان، وتربط الدراسات الفواكه والخضروات بالوقاية من سرطان القولون.

5- السمك:

الدهون مثل السلمون غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة القلب وقد تبطئ نمو الخلايا السرطانية، ووجدت بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بدلاً من اللحوم الحمراء كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان المستقيم، لكن قلل من تناول سمك أبو سيف والتونة وسمك القرش والماكريل لأنهما قد تحتوي على الزئبق والملوثات الأخرى التي يمكن أن تضر بصحتك بمرور الوقت.

6- اللحوم الحمراء:

اتباع نظام غذائي منتظم من اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر ولحم الضأن، يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

7- اللحوم المصنعة:

هذه هي اللحوم التي يتم معالجتها أو تمليحها أو حفظها بمواد كيميائية مضافة، وغالبًا ما يؤدي تناول هذه الأنواع من اللحوم إلى زيادة فرص الإصابة بسرطان القولون والمعدة.

8- الكحول:

لا يبدو أن تناول مشروب واحد بين الحين والآخر يؤثر على احتمالات الإصابة بسرطان القولون، ولكن التناول المفرط يمكن أن يزيد من احتمالية إصابتك بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 40% .