تراند الفن: من الأحد إلى الخميس.. «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار وبرد على هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 05:12 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، بدءاً من يوم غد الأحد وحتى يوم الخميس المقبل- بمشيئة الله-.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تصاحب هذه الحالة زخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة ، قد تصل إلى 55كم/ س، و تؤدي إلى إثارة الغبار.

وأضاف المركز أنه قد تؤدي هذه الحالة إلى جريان السيول على مناطق عسير وتشمل ???? ابها، خميس مشيط، محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، ظهران الجنوب، الحرجة، رساة عبيدة، بيشة، الربك(.

وفى منطقة جازان لتضم محافظات :(بيش، أبو عريش، الطوال، صامطة، فرسان، فيفا ، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو(، ونجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب(.والباحة ، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه، العقيق(..

وفى منطقة مكة المكرمة : (الطائف، ميسان، اضم، العرضيات(.

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