تراند الفن: تعرف مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في صراعهما على قمة الدوري

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 05:12 مساءً - القاهرة ـ مصراوي: أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات الدوري الممتاز في الفترة المقبلة بعد تعديله. وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق تأجيل الدوري لحين نهاية مشوار المنتخب الأولمبي. وودع منتخب مصر الأولمبي “طوكيو 2020” بعد الخسارة بهدف من البرازيل في ربع النهائي. وكشف الجدول الجديد موعد مؤجلات الأهلي، وتأجيل مباراة الزمالك وأسوان في مسابقة كأس مصر دور نصف النهائي. وجاء جدول مباريات الأهلي والزمالك على النحو التالي: 4 أعسطس: وادي دجلة والأهلي (الأهلي WE السلام الساعة 9.00 مساءً). 7 أغسطس: غزل المحلة والزمالك (الإسكندرية الساعة 7.00 مساءً). الأهلي وسيراميكا كليوباترا (الأهلي WE السلام 9 مساءً). 10 أغسطس: الإتحاد السكندري والزمالك (الإسكندرية 9 مساءً). 11 أغسطس: الأهلي والإسماعيلي (الإسكندرية 9 مساءً). 14 أغسطس: الإسماعيلي والزمالك (الإسماعيلية 7 مساءً). الأهلي وإنبي (الأهلي WE السلام 9 مساءً). 17 أغسطس: طلائع الجيش والأهلي (الجيش في السويس 9 مساءً). الزمالك ووادي دجلة (استاد القاهرة 9 مساءً). 20 أغسطس: سيراميكا كليوباترا والزمالك (السويس الجديد 9 مساءً). الأهلي والمصري (الإسكندرية 9 مساءً). 23-24 أغسطس: الجونة والأهلي (خالد بشارة). الزمالك والإنتاج الحربي (استاد القاهرة). 26-27 أغسطس: الأهلي وأسوان (الأهلي WE السلام). البنك الأهلي والزمالك (بترو سبورت).

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