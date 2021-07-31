تراند الفن: الاثنين.. مؤلفات هشام خرما في حفل جديد على مسرح النافورة بالأوبرا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 05:12 مساءً - أدمن ‏20 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة

كتبت- منى الموجي: يقدم الموسيقار هشام خرما حفلاً في الثامنة مساء الاثنين 2 أغسطس على مسرح النافورة بالأوبرا. يتضمن البرنامج نخبة من مؤلفاته الخاصة التب تمزج بين الطابع الشرقي والألوان الفنية الغربية برؤية عصرية متطورة، منها وادي الملوك، الرحلة الأولى، أرابيسك، لحن الغروب وغيرها . يُذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، منهم: هشام الجخ، هاني عادل وبشرى، أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية، هما: اليقين وكن، وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليوناني ياني.

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