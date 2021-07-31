تراند الفن: رمضان صبحي يعتذر للاعبي المنتخب الأولمبي بعد الخسارة من البرازيل

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 05:12 مساءً - القاهرة – مصراوي:
وجه رمضان صبحي لاعب المنتخب الأولمبي الشكر للجهاز الفني وباقي عناصر المنتخب بعد الخسارة من البرازيل.
المنتخب المصري ودع منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 عقب الخسارة أمام البرازيل.
وأضاف رمضان من خلال جلسة عقب المباراة: “كل اللاعبين يقدمون الشكر للجهاز الفني، كنا نريد الصعود وأن نكمل للمزيد من الوقت، لقد قدمتم كل ما لديكم ونحن نقدر لكم هذا.”
وأكمل: “أتمنى أن لا يكون هناك أي فرد في الجهاز الفني أو العلاج الطبيعي أو أي مسؤول غاضب مني، وكذلك اللاعبين، لو كنت قد قلت أي كلمة تسببت في ضيق لأي لاعب أتمنى أن لا يغضب مني، أنتم جميعًا أشقاء لي.”
واختتم: “سنكمل الرحلة سويًا مع المنتخب الأول، أحب أن أشكر الثلاثي الكبير الذين لم يقصروا في المساعدة.”
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