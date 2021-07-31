تراند الفن: إحداهما كهربائية.. MG تستعد لطرح سيارتين جديدتين بمصر قبل نهاية 2021

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 05:12 مساءً - كتب – أيمن صبري:

أكد محمد الشيخ، رئيس قطاع التسويق والمبيعات في شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة إم جي الصينية في مصر، أن الشركة تستعد لطرح سيارتين جديدتين بالسوق المحلي.

وقال الشيخ في تصريحات لبرنامج “عربيتي” المذاع عبر راديو مصر، إن إحدى السيارتين تنتمي لقطاع السيدان العائلية ومن المقرر طرحها قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن الموديل الجديد الذي سينضم إلى عائلة إم جي في مصر قريبًا، سيحمل مفاجآت على غرار ما حدث عند طرح إم جي HS الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأردف أن الشركة تستعد أيضًا لطرح أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل علامة إم جي في مصر، والتي من المقرر أن يتم تقديمها رسميًا خلال عام 2022 المقبل.

كانت المنصور للسيارات أعلنت في عام 2019 عن خطط لطرح سيارة إم جي ZS الكهربائية محليًا خلال عام 2020، ذلك قبل أن تأجيل طرحها لمدة عام.

وأوضح رئيس قطاع المبيعات بالمنصور، أن تأخير طرح السيارة الكهربائية سببه التأكد من اكتمال البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية وخاصة محطات الشحن، بالإضافة إلى تدريب الفريق التقني الذي ستوكل إليه مهمة التعامل مع هذه السيارات.

إلى ذلك أكد محمد الشيخ أن نجاح علامة إم جي في مصر خلال ثلاث سنوات فقط لم يكن وليد الصدفة ووصول بعض سياراتها للمركز الأول في المبيعات لم يكن مهمة سهلة.

وكشف أن تصدر بعض طرازات إم جي لقوائم السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال 2021، يرجع إلى اختيار سيارات تناسب احتياجات العميل المصري، وكذلك تطور خدمات ما بعد البيع.

ولفت إلى أن المنصور تقدم حاليًا 5 موديلات من إم جي بالسوق المصرية، وجميعها لها ترتيب متميز كل في فئته، مشيرًا إلى أن شبكة خدمة عملاء إم جي في مصر تضم حاليًا 10 مراكز وجار العمل على زيادتها.​