تراند الفن: بالفيديو| داعي: الطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره.. وهذا جزاء الإخلاص

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 05:12 مساءً - كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن من علامات الإخلاص الصبر على طول الطريق، أي ان الانسان عليه ان يصبر على متاعب الطريق، وأن العبادة التي فرضها الله علينا ليست مفروشة ورد، ولكن الطريق محفوف بالمكاره ومليء بالشكوك حتى يصل الإنسان إلى الجنة.

وأضاف أبو بكر، أثناء برنامجه” إني قريب” المذاع عبر فضائية” النهار” بأن ربنا- سبحانه وتعالى- في الآخرة لم يسأل الناس بأنهم لماذا لم ينتصروا ولكن يسألهم لماذا لم يجاهدوا.

واستشهد الداعية بحديث ورد عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: قال الله تبارك وتعالى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) رواه مسلم، وفي رواية ابن ماجه.

وأوضح أبو بكر أن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قد قال “عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين”.

ولفت الداعية إلى أن الكثرة في القرآن الكريم مذمومة، حيث قال الله تعالى وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، ولكن تكون القلة ممدوحة، كما في قوله تعالى وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ.

وأما عن كيفية دخول الطريق الى رب العالمين، فأشار ابوبكر عليه إلى هذه الآية الكريمة قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا،[ الكهف:110].