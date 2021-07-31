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انت الان تتابع تفاصيل خبر أجمل عبارات يمكن إرسالها يوم الصداقة العالمي 2021 لكل الأصدقاء والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نقدم أجمل عبارات يمكن إرسالها يوم الصداقة العالمي وهو يوم يحتفل به العالم أجمع للتعبير عن أسمى العلاقات الإنسانية بين الناس، فكثيراً ما يواجه الإنسان مواقف صعبة ويحتاج في هذا الوقت إلى من يشاركه الرأي لحل الصعوبات التي تواجهه، وقد تكون الصعوبات أو المشاكل من الأقارب أو الأهل ويصعب في هذه الحالة التكلم معهم لهذا يعتبر الصديق الوفي هو الشخص الملائم لمشاركته الرأي والمشاكل والأفراح في أغلب الأوقات، ودائماً ما يظهر الصديق الوفي في المواقف الصعبة والشدائد قبل أوقات المرح والأفراح وكثيراً ما تجده يقف ويساعد في المواقف المؤلمة.
أجمل عبارات يمكن إرسالها يوم الصداقة العالمي
وفي يوم الصداقة العالمي نحتاج إلى تقديم عبارات الشكر والامتنان عن وجود الصديق الوفي في حياتنا، على الرغم من أن العبارات أو الكلمات لا توفي بحقهم إلا أنها أحد وسائل التعبير عن الشكر والسعادة بوجود من ساندونا، فهم نعم الصداقة الراقية التي تسعد نفوسنا وتشع البهجة في حياتنا.
وفي يوم الصداقة العالمي ندرك بالفعل المشاعر القيمة والنبيلة في كافة أنحاء العالم فإن الصداقة لا تقتصر على الوطن العربي أو الغربي فقط وإنما هي موجودة في العالم أجمع، وفي عام 2011 أعلنت الجمعية العامة عن اليوم الدولي للصداقة بين كافة الثقافات والشعوب والأفراد والبلدان وشددت على أهمية المشاركة في الاحتفال بمناسبة يوم الصداقة العالمي لما له من أهمية في تشكيل فرصة لبناء مجتمعات راقية تقوم على الاحترام والوفاء.
- صديقتي انت نبض قلبي أمد الأيام والشهور دمتي رفيقة لي طول الزمن
- صديقتي انت حضني وقت ضيقي إليك ابتسم وأنت داخل قلبي مثل الزهور
- بين الاشتياق والحنين فرق كبير لا يعرف ما هما غير الصديق فهو أصل الكلام
- في أيامنا ذكريات تمشي مع الأصدقاء ففيهم الحنية والسعادة والأمل
- في يوم الصداقة العالمي دامت صداقتنا بالأخوة والثقة
- ليس هناك كلمة تصف معنى التقائك بصديق قديم.
- الجميع يسمع ما تقول، الأصدقاء يستمعون لما تقول، وأفضل الأصدقاء يستمع لما لم تقل.
- -الصّديق هو الشخص الذي يعرف أغنية قلبك، ويستطيع أن يغنّيها لك عندما تنسى كلماتها.
- كلّ منّا له طريقة في الحياة، ولكن أينما ذهبنا فكل يحمل جزءاً من الآخر. .
- إذا كان لا بدّ لك أن تموت، أرجوك أن تسأل إذا كان بالإمكان أن تأخذ معك صديق.
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