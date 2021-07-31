نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم 1 اغسطس 2021 الموافق 22 ذو الحجة 1442 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم وحتى 7 اغسطس واحدة من أفضل العروض التي يبحث عنها الكثير من عملاء معارض اكسترا. ونقدم لكم اليوم كافة عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية والالكترونيات بكافة أنواعها مثل الهواتف الذكية. وشاشات التلفزيون. والكثير من الالكترونيات المختلفة التي يبحث عنها الكثير بشكل يومي في معارض اكسترا. عروض اكسترا اليوم عروض اكسترا السعودية اليوم توفر هاتف آيفون 12 برو بسعة 256 جيجا بايت بسعر 4199 ريال بدلاً من 5199 ريال أي ستوفر 1000 ريال.

تضم عروض اكسترا السعودية اليوم هاتف آيفون 12 بسعر 64 جيجا بايت وبسعر 2999 ريال بدلاً من 3799 ريال أي سوف توفر 800 ريال.

تشمل تخفيضات اكسترا السعودية اليوم على جوال ايفون 11. بسعة 128 جيجا بايت وبسعر 2699 ريال بدلاً من 3559 ريال أي ستوفر حوالي 860 ريال.

أقوي تخفيضات اكسترا بها هاتف ايفون 12 برو ماكس. الرائع بسعة 256 جيجا بايت وبسعر 4799 ريال بدلاً من 5699 ريال أي ستوفر حوالي 900 ريال.

عروض اكسترا على الشاشات بها شاشة سوني 65 بوصة بدقة ووضوح عالي جداً بسعر 3299 ريال بدلاً من 4999 ريال أي ستوفر 1700 ريال.

يمكنك الحصول علي شاشة LG من اكسترا حجم 65 بوصة بسعر 3799 ريال بدلاً من 6099 ريال. تخفيضات اكسترا السعودية مجلة عروض اكسترا اليوم بها نشافة الملابس كاندي. تسع 10 كيلو لونها ابيض بسعر 1799 ريال بدلاً من 3499 ريال أي ستوفر 1700 ريال من سعرها الاساسي.

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تقدم اكسترا ضمن مجلة عروضها الجديدة غسالة صحون من سمج لونها ابيض بسعر 1499 ريال بدلاً من 2499 ريال وفر حوالي 1000 ريال. اخر عروض اكسترا السعودية خفضنا اقل سعر من اكسترا بها لاب توب اتش بي 15 كور اي 3 مع هارد 1 تيرا بايت ورامات 4 جيجا بايت بسعر 1689 ريال بدلاً من 1979 ريال.

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