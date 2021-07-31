تراند الفن: “الزراعة”: تفتيش 229 مركز بيع وتداول أدوية بيطرية بـ9 محافظات خلال يوليو 2021

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 04:10 مساءً - كتب- أحمد مسعد:

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطري، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، بشن حملة مكبرة في 9 محافظات؛ هي (الشرقية، الغربية، بني سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، الفيوم)؛ حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 229 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يوليو، وتم رصد 106 مراكز مخالفة ما بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار (22) قرارًا إداريًّا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل دون ترخيص بعدد (63) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية- بني سويف- الغربية- البحيرة- المنوفية- القليوبية- الإسماعيلية- الفيوم)، وتم عمل (4) محاضر جنح بمحافظتي بني سويف والبحيرة، وتم عمل (10) محاضر (إدارية) بمحافظات: الشرقية وبني سويف والمنوفية والقليوبية.

تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (29) مركزًا بيطريًّا مخالفًا بمحافظات: الشرقية والدقهلية وبني سويف والفيوم.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة؛ سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.