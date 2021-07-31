تراند الفن: مدحت تيخا يستأنف تصوير فيلم “ميني بار” قريبا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 04:10 مساءً - كتبت- منى الموجي:

يستعد فريق عمل فيلم “ميني بار” لاستئناف تصوير مشاهدهم المتبقية خلال الأيام القليلة المُقبلة، بعد توقف دام عام بسبب فيروس كورونا.

وقال الفنان مدحت تيخا، إنه يعكف حاليًا على عقد جلسات عنل ويستعد بشكل مكثف، للوقوف على كافة التفاصيل قبل استئناف التصوير.

وأعرب تيخا، عن سعادته بالتعاون مجددًا مع كل من الفنان نضال الشافعي والفنانة منة فضالي.

وفي نفس السياق، أكد المخرج محمد الخضري، أن فريق العمل انتهى من تصوير أكثر من 40 % من مشاهد الفيلم.

وتابع الخضري أنه يعكف حاليًا على معاينة أماكن تصوير المشاهد الجديدة وتنسيق المواعيد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، مشيرًا أنه يعمل على وضع خطة زمنية مجدولة للإنتهاء من تصوير العمل.

وقال الخضري، إن فيلمه الجديد هو عمل يصنف بـ أكشن كوميدي متضمن بعض العوالم الخفية وغيرها وليس قصة حقيقية، وإنما تم تطعيمه بأمور واقعية.

وأشاد المنتج مدحت سعد، بتعاونه مع كوكبة من النجوم، لافتًا أنه وافق على العمل بمجرد طرح وعرض الفكرة عليه لتنفيذها.

جدير بالذكر أن فيلم “مينى بار” يشارك في بطولته نضال الشافعي، مدحت تيخا، صلاح عبدالله، أمينة، منة فضالي، راندا البحيري، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، روان فؤاد، ياسر الزنكلوني، محمود فارس، علاء زينهم، حسن عبدالفتاح، صبرى عبدالمنعم، سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد الخضري وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر .