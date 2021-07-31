تراند الفن: «سامسونج» تطلق أحدث إصداراتها من الساعات الذكية خلال أيام.. تعرّف على المزايا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 04:10 مساءً - كشفت أحدث التسريبات عن صور حية لساعة سامسونج الذكية المرتقبةGalaxy Watch4 Classic.والتي سيتم طرحها في 11 أغسطس المقبل.

وتعد ساعةGalaxy Watch4 Classicالذكية أحد الإعلانات المرتقبة، وقد كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن تصميم الساعة الذكية بشكل أوضح.

وتؤكد الصور الحية على تصميم ساعةGalaxy Watch4 Classicالذي ظهر في الصور ثلاثية الأبعاد السابقة، كما توضح الصور الحية تصميم واجهة الساعة الذكية.

وتقدم سامسونج ساعةGalaxy Watch4 Classicالذكية بتصميم دائري لوجه الساعة، مع إطار يدعم التدوير، واثنان من الأزرار في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية.

كما تشير التسريبات إلى أن الساعة الذكية تنطلق بعدد 3 من الاختيارات في الألوان، إلا أن الصور الحية كشفت عن اثنان من الألوان فقط هما الفضي والأسود،أيضاً من المتوقع أن يدعم الساعة الذكية رقاقة معالجExynos W920، كما تأتي بثلاثة من الأحجام 42 و44مم وأيضاً 46مم.

كما يدعم الساعة الذكية طبقة للحماية منGorilla Glass DX/DX Plus، وتدعم مقاومة الماء عند 5ATM، ومعاييرMIL-STD-810G، وأيضاً تدعم رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومتابعة حالة المستخدم أثناء النوم، كما تأتي الساعة الذكية بنظامGPS..

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