تراند الفن: السعودية تستقبل 20 ألف معتمر من الخارج والداخل الشهر المقبل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 04:10 مساءً - الرياض- (د ب أ):

أفادت وزارة الحج والعمرة في السعودية، السبت، بأنها ستستقبل 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، بداية من 10 أغسطس المقبل .

ونقلت صحيفة “عكاظ ” عن المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، قوله إن هؤلاء المعتمرين “يشكلون أولى الدفعات بعد انقضاء موسم الحج، مشيرا إلى رحلاتهم ستشمل زيارة المدينة المنورة.

وسيتم الحجز لأداء العمرة من خلال تطبيق “اعتمرنا”.

وأضاف أن قدوم المعتمرين من خارج المملكة متاح للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني”، مشيرا إلى” أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة”.

وقلصت السعودية نهاية مايو الماضي عدد الدول المحظور القدوم منها بسبب فيروس كورونا إلى تسعة فقط.

والدول التي لا تزال محظورة هي الأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وجنوب أفريقيا، ولبنان، ومصر، والهند،والإمارات.