تراند الفن: بعد تقديمها بمصر| “جيتور X95” تدخل منافسة سعرية مع 5 سيارات 7 راكب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 04:10 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

قبل أيام، كشفت مجموعة نور الدين الشريف، الوكيل الرسمي لعلامة جيتور الصينية في مصر، عن السيارة جيتور X95 الرياضية متعددة الأستخدامات ثلاثية الصفوف موديل 2022.

تقدم السيارة سباعية المقاعد الجديدة التي تتوفر لأول مرة بالسوق المصري، بمحرك تربو سعة 1600 سي سي بقوة 197 حصان، عزم أقصى 290 نيوتن.متر، يرتبط محركها بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 7 سرعات.

ووفقا للمعلن من الوكيل المحلي، تبدأ أسعار جيتور X95 الجديدة من 399.000 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا تقدم مقابل 429.000 ألف جنيه.

الأسعار التي أعلن عنها الوكيل المحلي لعلامة جيتور، ستُدخِل X95 بحسب مراقبين لقطاع السيارات في مقارنات سعرية مع عدد من السيارات العائلية سباعية المقاعد التي يقدمها وكلاء علامات تجارية مختلفة.

ويرصد التقرير التالي أبرز 5 سيارات سباعية المقاعد متاحة قد تقف عائقًا أمام انتشار جيتور X95 الجديدة، وخاصة أن علامة جيتور الصينية المملوكة لشركة شيري لا تزال حديثة العهد بالسوق المصري.

تويوتا راش

تتوفر تويوتا راش موديل 2021 التي تنتمي إلى فئة سيارات الـSUV العائلية الكبيرة في السوق المحلي، بفئتين من التجهيزات وتتسع مقصورتها إلى 7 مقاعد وتصل مساحة التخزين الخلفية “الشنطة” 209 لترًا.

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة من 340.000 جنيه وتصل إلى 365.000 جنيه للفئة كاملة التجهيز.

إيجل 580

تقدم شركة “ناشيونال موتورز” وكيل العلامة الصينية دونج فونج “DFSK” في السوق المصري، السيارة إيجل 580 موديل 2021 بفئة واحدة من التجهيزات.

تستمد السيارة الصينية قوتها من محرك سعة 1500 cc تربو يعمل وفقًا لمعايير الانبعاثات الأوروبية يورو 5 وبقوة 165 حصان وسرعة قصوى 240 كم/س، وناقل حركة CTV من 6 سرعات، وعجلة قيادة رياضية، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة.

يبلغ السعر الرسمي للسيارات 355.000 جنيه.

ميتسوبيشي إكسباندر

تتوفر ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2021 في السوق المصري بفئتين من التجهيزات.

يبلغ سعر الفئة الأولى 305.000 جنيه، والفئة الثانية 335.000 جنيه.

تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 104 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

سوزوكي إرتيجا

تتوفر سوزوكي إرتيجا موديل 2021 التي تنمي إلى فئة السيارات الـMPV سباعية المقاعد في السوق المحلي بفئة واحدة.

وتعمل السيارة بمحرك سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة 279.900 جنيه.

بروتون إكسورا

تقدم شركة أوتو جروب، الموزع الرسمي لعلامة بروتون الماليزية في مصر، نسخة الـFacelift من السيارة إكسورا الـMPV العائلية المدمجة موديل 2021 بفئتين من التجهيزات.

تعتمد السيارة على محرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 140 حصان عند 5000 لفة في الدقيقة بنظام جر أمامي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT بسرعة قصوى 185 كم/ساعة.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي فإن السيارة الجديدة تتوفر بأسعار رسمية تبدأ من 245.000 جنيه للفئة القياسية و275.000 جنيه للفئة كاملة التجهيزات.