تراند الفن: 5 طرق تكشف لك اللحوم الفاسد.. منها الملمس

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 04:10 مساءً - كتبت-شيماء مرسي

اللحوم من الأطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، وذلك بفضل احتوائها على العديد من العناصر الغذائية.

وهناك العديد من الطرق التي تساعدك على التعرف على اللحوم الفاسدة، كما أورد موقع “livestrong”.

1- رائحة كريهة:

اللحم الفاسد له رائحة نفاذة مميزة، عكس الجيد رائحته مختلفة وجيدة، وعند وجود رائحة تشبه “زفارة السمك”، فهذا يدل على فساده، وذلك لأن اللحم الجيد والطازج ليس له رائحة.

2- الملمس:

الشعور بطبقة لزجة على اللحم، يعني أن البكتيريا بدأت تتكاثر عليه، وبذلك يصبح غير آمن.

3- راقب استجاباتك الجسدية:

تشمل العلامات التي تدل على تناولك لحومًا ملوثة ما يلي: تقلصات البطن والانتفاخ والغازات والغثيان، وإذا كان التلوث سيئًا بدرجة كافية، فأنت تعاني من القيء والإسهال ويمكن أن تسبب السالمونيلا والإشريكية القولونية نزيفًا معويًا، مما يؤدي إلى الإسهال الدموي، ويمكن أن يكون التسمم الغذائي مهددًا للحياة، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون منه إلى دخول المستشفى.

4- اللون:

يجب التأكد من أن اللحم باللون الأحمر، أما إذا كان اللحم باللون البني الغامق أو الرمادي من عند حوافه، فيدل ذلك على أنه غير صالح للتناول والاستهلاك.

5- تحقق من أماكن الشراء:

يفضل شراء اللحم من الأماكن الموثوق بها والنظيفة، مع ضرورة التأكد من ختم الذبح عليها.