تراند الفن: هطول أمطار رعدية غزيرة على عقبة ضلع وطريق الدرب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 04:10 مساءً - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لهطول أمطار رعدية على محافظة أبها بمنطقة عسير.

ويوضح المقطع هطول أمطار على طريق الدرب وبعقبة ضلع ، بمحافظة أبها اليوم السبت.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – إستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد الى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد حتى منطقة نجران .

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