تراند الفن: “مصري الأصل”.. فارس حسونة يهدي قطر أول ذهبية في تاريخها بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 04:10 مساءً - القاهرة – مصراوي:

نجح الرباع القطري فارس حسونة في منح بلاده أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية، من خلال مشاركته في منافسات رفع الأثقال وزن 96 كجم في “طوكيو 2020”.

وجاء فوز فارس إبراهيم حسونة الباخ بذهبية طوكيو بعد أن نال فضية بطولة العالم في 2019.

وتُعد ميدالية فارس حسونة، هي الثانية للعرب في منافسات طوكيو 2020، بعدما سبق وفاز التونسي أحمد الحفناوي بالميدالية الذهبية في السباحة.

وسجل فارس حسونة رقما قياسيا أولمبيا، 225 كجم، في منافسات النتر وحاول أن يسجل رقما قياسيا عالميا خلال محاولته الأخيرة برفع 232 كجم، لكنه أخفق.

وسجل الباخ 177 كجم في منافسات الخطف و225 كجم في منافسات النتر، بوزن إجمالي 402 كجم وهو رقم قياسي أولمبي أيضا.

وحصد الفنزويلي كيدومار جيوفاني فالينيا سانشيز الميدالية الفضية، مسجلا 177 كجم في الخطف و210 كجم في النتر بوزن إجمالي 387 كجم.

وأحرز الجورجي انتون بليسنوي الميدالية البرونزية مسجلا 177 كجم في الخطف و210 كجم في النتر بوزن إجمالي 387 كجم.