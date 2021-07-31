تراند الفن: وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح في لندن

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 04:10 مساءً - كتبت- منى الموجي:

أعلنت قبل قليل المذيعة الكويتية مي العيدان، خبر وفاة ابنة موطنها الفنانة انتصار الشراح، بعد صراع مع المرض، في أحد مستشفيات لندن.

وكتبت مي عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح، إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون، عزاؤنا إلى عائلتها ولكل محبينها، رحلت بنت شارد بن جمعة من نفس الارض التي رحل منها شارد.. باي باي لندن.. باي باي انتصار”.

كانت المذيعة الكويتية مي العيدان نفت قبل ساعات شائعة وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

وكتبت مي “يا جماعة الفنانة انتصار الشراح بخير وليس هناك صحه لشائعة وفاتها، انا كلمة زوجها بو سالم وبنتها دلال معاها في لندن، هي بخير لكن بالعناية المركزة تحت الاجهزة ادعولها، بدل ما اطلعون عليها اشاعات وكسر يا مرضى”.

مي العيدان، أعلنت في أخر مارس 2021 نقل الفنانة الكويتية الكبيرة انتصار الشراح إلى العناية المركزة، عقب إصابتها بأزمة صحية نتيجة نقص بالأكسجين وبكتيريا الدم.

ونشرت مي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “دعواتكم للفنانة الكبيرة إنتصار الشراح، حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم”.

وأضافت: “دعواتكم يا جماعة الخير، فلا يرد القضاء سوى الدعاء.. اللهم أشفها وعافها وأجرها وأرجعها لأهلها وأولادها ومحبيها بكامل عافيتها”.

وكانت الفنانة انتصار الشراح، قد تعرضت لأزمة صحية في نوفمبر 2020 ودخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى الأميري، بعد تدهور حالتها الصحية وخضوعها لجراحة في الأمعاء.