تراند الفن: مصدر أمني ينفي وفاة 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالمرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 04:10 مساءً - أدمن ‏16 دقيقة مضت حوادث وقضايا 11 زيارة

كتب- علاء عمران: نفـى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله “فيس بوك”، بشأن وفاة 6 أشخاص، وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المرج بالقاهرة، وعدم تواجد الأمن بالمنطقة محل الواقعة، وأن أحد أطراف المشاجرة تم التعدي عليه ووفاته في وجود الأمن. وأكد المصدر، أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة، وقد أمكن تحديد القائمة على الحساب المشار إليه وضبطها، وبمواجهتها أقرت بنقلها الأخبار المتداولة فى المنطقة محل سكنها دون العلم بصحتها من عدمه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية

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