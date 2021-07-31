نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف منيو البيك الجديد وكيفية الطلب أونلاين بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر منيو البيك الجديد أكثر ما يتم البحث عنه نظرًا لأن مطعم البيك يحتل مكانة كبيرة في المملكة. لما يقدمه من أطعمة طازجة ومقرمشة وتتميز بالطعم اللذيذ، وبدأ البيك بمطعم صغيرة وتحول اليوم لسلسلة كبيرة من المطاعم يتهافت عليها الكثيرين من محبي وجبات الدجاج المقرمشة وإليك منيو البيك بالتفصيل:

منيو البيك الجديد

من وقت لأخر يتم إضافة أو تغير مكونات داخل وجبات البيك وتغير الأسعار أيضًا وإليك أبرز الوجبات اللذيذة:

سندوتش بيك بيج الحراق عبارة عن صدر دجاج كبير مع سلطة الملفوف والخيار المخلل وصلصة البيك المميّزة بسعر 11,5 ريال ٩٨٥.٣٦ سعرة حرارية.

وجبة دجاج البيك عبارة عن ٤ أو ٨ قطع من الدجاج تقدم مع البطاطا، الخبز وصلصة الثوم والسعر 14 ريال ٢٢٦٦ سعرة حرارية.

وجبة دجاج مسحب عبارة عن ٧ أو ١٠ قطع من مسحب الدجاج تقدم مع البطاطس، والخبز، وصلصتين من اختيارك (صلصة مسحب / ثوم) السعر ٧ قطع مسحب ب ١٠٫٥ ريال و ١٠ قطع مسحب ب١٤ ريال.

برجر فيليه دجاج وهو متوفر أيضاً مع البطاطا ومشروب غازي السعر: ٤ /٩ /١٢ ريال ومتوافر الحراق والمعد حسب الرغبة.

ساندوتش دجاج مسحب قطع الدجاج المسحب مع المخلل والثومية وملفوف بخبز والسعر السعر: ٦ / ١١ ريال ومتوافر الحراق والمعد حسب الرغبة.

سناك دجاج مسحب عبارة عن ٥ قطع من أصابع مسحب الدجاج تقدم مع صلصة من اختيارك (صلصة مسحب / ثوم) السعر 4 ريال.

ساندوتش فيليه سمك قطعة السمك الفلية مع المخلل والثومية والبطاطا والصوص بالخبز الملفوف والسعر : ٦ ريال / ١١ ريال.

وجبة الجمبري الجامبو عبارة عن ٨ أو ١٠ قطع من الجمبري الجامبو تقدم مع البطاطا، الخبز، وصلصتين من اختيارك (صلصة كوكتيل / مسحب / ثوم) وسعر ال٨ قطع ب ٢٩ ريال و ١٠ قطع ب ٤٠٫٥ ريال.

وجبة الجمبري الاقتصادية عبارة عن ١٠ قطع من الجمبري تقدم مع البطاطا، الخبز، وصلصتين من اختيارك (صلصة كوكتيل / مسحب / ثوم) بسعر 21 ريال.

وجبة فيليه السمك عبارة عن ٦ قطع من فيليه السمك الصافي تقدم مع البطاطس، والخبز، وصلصتين من اختيارك (صلصة طرطور / كوكتيل / مسحب / ثوم) والسعر ١٦٫٥ ريال.

كيفية الطلب من البيك أونلاين

يوفر مطعم البيك إمكانية رؤية منيو البيك واختيار الطلبات بالطريقة الآتية: