تراند الفن: أفغانستان: معارك عنيفة بين “طالبان” والقوات الحكومية في ثلاث جبهات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 03:09 مساءً - كابول- (بي بي سي):

تدور معارك شرسة حول ثلاث مدن أفغانية استراتيجية في أفغانستان، وتحاول القوات الحكومية الدفاع عنها وصد قوات الحركة.

وكثف مقاتلو طالبان الهجمات على مقاطعة هرات في غربي أفغانستان، وأفادت الأنباء أنهم اخترقوا الخطوط الأمامية للقوات الحكومية، وتتواصل الاشتباكات في مقاطعتي لشكركاه وقندهار في جنوب البلاد.

وقد حذر نائب أفغاني في حديث لبي بي سي من مخاطر استيلاء طالبان على قندهار، إذ سيؤدي هذا إلى سقوط خمس أو ست مقاطعات أخرى في المنطقة، وأضاف أن أكثر من 30 ألف شخص في المدينة نزحوا بسبب القتال وهم في أمس الحاجة إلى الطعام والماء.

وقد تعرض مكتب الأمم المتحدة في مقاطعة هرات غرب البلاد إلى هجوم من قبل عناصر مناهضة للحكومة أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل حارس أمن أفغاني، وذكرت المنظمة أن العديد من المسؤولين أصيبوا في هذا الهجوم.