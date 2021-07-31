تراند الفن: تنبيه مهم من «التجارة» بشأن دخول المنشآت التجارية  والاقتصادية غداً

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 03:09 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين إنه بدءاً من الغد الأحد الموافق الأول من أغسطس لن يتمكن الشخص الغير المحصن من دخول المنشآت التجارية آياً كانت سواء الأسواق أو تموينات وغيرها أو مطاعم أو مقاهي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”، أن التحصين سواء بجرعة أو بجرعتين شرط لدخول المنشآت التجارية ، أو متعافي ومثبت حالته في تطبيق “توكلنا”.

وأكد أنه يستثنى من ذلك من لديه عذر طبي، موضحاً أن الوزارة في كامل جاهزيتها لتطبيق هذا القرار.

ولفت إلى أن هناك جولات رقابية للتأكد من تطبيق قرار “التحصين” شرط لدخول المنشآت ويشمل ذلك أيضاً العاملين في تلك المنشآت التجارية والاقتصادية.

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