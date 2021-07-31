تراند الفن: “ما تخسروش بعض”.. حجازي يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأولمبي بعد الخروج من الأولمبياد

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 03:09 مساءً - القاهرة – مصراوي:
وجه أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي كلمة لعناصر المنتخب الأولمبي عقب الخسارة أمام البرازيل في ربع نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.
وودع الفراعنة المنافسات بعد الخسارة بهدف دون رد على يد المنتخب البرازيلي في المباراة التي جرت اليوم السبت.
وقال حجازي لعناصر المنتخب الأولمبي عقب نهاية المواجهة من خلال اجتماع مع اللاعبين: “لا تخسروا بعض كأصدقاء داخل الملعب وخارجه لأي نتيجة، هذه هي الأشياء الباقية، كرة القدم ليست باقية، هذه هي الأمور الأهم، أحب أن أشكرك الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب بالنيابة عن الثلاثي الكبير في الفريق.”
وأختتم: “أنا أتشرف أنني كنت معاكم، أشركم على الفترة التي قضيتها، كنت أتمنى أن نساعدم أكثر وأكثر، أتأسف لو أحد منا قصر في أي أمر، أعتذر لكم جميعًا لو كنت تكلمت بخصوص أي أمر، أرجو أن تتحملوني، كنت سعيد بالتواجد معكم.”
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