تراند الفن: ياسمين صبري تنفي من جديد امتلاكها حسابا على “فيسبوك”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتبت- منى الموجي: عادت الفنانة ياسمين صبري لتنفي من جديد امتلاكها لأي حساب على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”. وكتبت ياسمين عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات “تويتر”: “لا يوجد لدي اي حسابات على فيسبوك، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها”. جدير بالذكر أن ياسمين سبق وأكدت عدم امتلاكها أي حساب أو صفحة على موقع فيسبوك، خاصة مع قيام الصفحات المزورة بالتعامل على أنها هي وكتابة تعليقات عبر منشورات لمشاهير، الأمر الذي يجعل كثيرون يعتقد أنها هي من تعلق. ياسمين صبري شاركت في رمضان 2020 بمسلسل فرصة تانية، بطولة أحمد مجدي وأيتن عامر وهبة مجدي ونهال عنبر، ومحمود البزاوي.

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