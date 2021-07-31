تراند الفن: داعية يوضح كيف يكون التغافل من أخلاق الاسلام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب- محمد قادوس:

تلقى الشيخ أحمد علوان الداعية الإسلامي بوزارة الأوقاف، سؤالًا من الإعلامية لمياء فهمي، تقول فيه: بنتصيد الأخطاء لبعض وبننسى خلق التغافل ناس كتير ماتعرفوش.. فما هو خلق التغافل؟

قال الشيخ علوان إن خلق التغافل ناس كثيرة مفتقداه، سواء كان بين الأزواج او بين الأصدقاء والجيران والاقارب، وحتى في التربية ما بين الإباء والأبناء تلاقي الأب مركز مع الابن في كل شيء وهذا ليس أسلوب من أساليب التربية.

وأضاف علوان، في لقائه ببرنامج” وبكرة احلى” المذاع عبر فضائية” النهار” بأن الزوج بيتصيد لزوجته كل شيء وهذا ليس أسلوبا من أساليب الحياة الزوجية، وهذا بشكل عام.

وأوضح الداعية أنه يوجد رجال طبعهم إذا اعطيته وردة لا ينظر إلا الي شوكها، مشيرا إلى أن العلماء قد وضحوا معنى خلق التغافل، بأنه يكون بتعمد الغفلة، وهذا الشيء الذي يعوزه جميع الناس في كل أمور حياتهم.

وشبه علوان هذا الامر بقول” خليك زي النحلة ولا تبقي زي الذبابة”، مستشهدا في ذلك بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-” قُل خيرًا تغنم واسكت عن شرٍّ تسلم”.

ولفت الداعية إلى أن الإنسان سمي بهذا الاسم لكثرة نسيانه أو لشدة نسيانه.