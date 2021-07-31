تراند الفن: تعمق منخفض الهند.. الأرصاد تعلن ذروة ارتفاع الحرارة والطقس خلال أيام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت وعلى مدار الأسبوع الحالي نشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

وأضاف شاهين لمصراوي، ارتفاع الحرارة نتيجة زيادة تعمق منخفض الهندس الموسمي، والذي أثر على ارتفاعات في درجات الحرارة على الجزيرة العربية يمتد إلى شرق وجنوب أوروبا، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع ستشهد مناطق شرق وجنوب أوروبا ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة لم تشهدها منذ مدة كبيرة.

وتابع شاهين: “يصل تأثير منخفض الهند الموسمي إلى مصر لكن تقل حدته بعد مرورة على البحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الـ40 درجة على القاهرة”.

وأكد شاهين، أن النصف الأول من الأسبوع الحالي تسجل الحرارة على القاهرة 40 درجة، لكن النصف الثاني من الأسبوع تتراوح درجات الحرارة بين 41 و42 في الظل، وتصل لـ44 درجة على المناطق الجنوبية.