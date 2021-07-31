تراند الفن: امتحان الأحياء.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة “علمي” بشأن مستوى الأسئلة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب – أسامة علي:

انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية “علوم”، من أداء امتحان الأحياء، وتباينت آراء الطلاب حول بمستوى الامتحان بين الصعب والسهل.

وقال الطالب “إسلام . ه”، إن امتحان الأحياء في مجمله “كويس وفي المتناول وفي مستوى الطالب المتوسط”.

وأكد الطالب “محسن. س”، أن الامتحان كان “طويل ويحتوى على بعض الأسئلة الصعبة، ويوجد ٥ أو ٧ أسئلة صعبة، وبيحتاجوا وقت طويل للحل”.

وأوضح الطالب “سعد . و”، أن الامتحان “صعب وطويل جدا وفيه نقاط كتير غامضة من الصعب حلها، حتى لو الوقت زيادة”.

وأدى اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية /علوم)، أداء امتحان مادة “الأحياء” بإجمالى 292 ألف و428طالب، كما يؤدى طلاب الشعبة (العلمية/الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية “الاستاتيكا” بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالب/طالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.

ويبدأ امتحان الاحياء لطلاب الشعبة العلمية “علمي علوم” في الـ10 صباحا حتى الـ1 ظهرا، كما يبدأ امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية “علمي رياضة” في الـ10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجاري ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا “بابل شيت” بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة “اختيار من متعدد”، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل