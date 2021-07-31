تراند الفن: «الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1146 إصابة و11 وفاة و1086 حالة تعافي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 1086 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 11 حالة وفاة.

ودعت “الصحة” الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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